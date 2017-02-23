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اقتصاد

الادعاء المصري يرفض 18 ألف طن من القمح الروسي

23/2/2017

قال تجار مطلعون الخميس إن مصر انتهت من رفض كمية حجمها 18 ألف طن من القمح الروسي .

وكانت الكمية قد تم التحفظ عليها من قبل مدعين في ميناء بالإسكندرية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتحفظ الادعاء المصري على القمح في موقع تخزين تابع لشركة خاصة بميناء الدخيلة بعدما وجدوا أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كان تاجر مقيم في القاهرة قال لرويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني إن الشحنة جرى التحفظ عليها بعد العثور على كمية كبيرة من الحشرات في موقع التخزين.

وقال التجار اليوم إن الشحنة سيعاد تصديرها.

وكانت هيئة روسية معنية بمراقبة الزراعة قالت في يناير/ كانون الثاني إن الشحنة قد يُفرج عنها بعد التبخير للتخلص من الآفات.

المصدر : رويترز
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