الادعاء المصري يرفض 18 ألف طن من القمح الروسي

قال تجار مطلعون الخميس إن مصر انتهت من رفض كمية حجمها 18 ألف طن من القمح الروسي .

وكانت الكمية قد تم التحفظ عليها من قبل مدعين في ميناء بالإسكندرية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتحفظ الادعاء المصري على القمح في موقع تخزين تابع لشركة خاصة بميناء الدخيلة بعدما وجدوا أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كان تاجر مقيم في القاهرة قال لرويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني إن الشحنة جرى التحفظ عليها بعد العثور على كمية كبيرة من الحشرات في موقع التخزين.

وقال التجار اليوم إن الشحنة سيعاد تصديرها.

وكانت هيئة روسية معنية بمراقبة الزراعة قالت في يناير/ كانون الثاني إن الشحنة قد يُفرج عنها بعد التبخير للتخلص من الآفات.