إيران: أسعار النفط فوق 55 دولارا ليست في مصلحة أوبك

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن إيران قالت الخميس إن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل ليس في مصلحة "أوبك".

ونقلت الوكالة عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله "إذا ارتفعت أسعار النفط على وجه التحديد فوق 55 دولارا أو 60 دولارا للبرميل فسيزيد المنتجون من خارج أوبك إنتاجهم من الخام لتحقيق أكبر استفادة من ارتفاع الأسعار.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.18 دولار إلى 57.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 1429 بتوقيت غرينتش.

ووافقت أوبك في 30 نوفمبر تشرين الثاني على تقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في أول ستة أشهر من 2017 بالإضافة إلى 558 ألف برميل يوميا تعهد بخفضها منتجون مستقلون من بينهم روسيا وسلطنة عمان.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن بيانات يناير كانون الثاني تشير إلى امتثال المشاركين في الخفض من دول أوبك بنسبة تجاوزت 90 في المئة وإن مخزونات الخام ستشهد مزيدا من الانخفاض هذا العام.

وجرى إعفاء إيران من الخفض بعدما دفعت طهران بأنه يجب السماح لها بتعويض الحصة التي فقدتها بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير كانون الثاني من العام الماضي.