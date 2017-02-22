إيرادات قناة السويس تنخفض إلى 395.2 مليون دولار في يناير

أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 395 مليونا و200ألف دولار في يناير مقابل 414 مليونا و400 ألف في ديسمبر 2016.

وبلغت إيرادات القناة 411 مليونا و800 ألف دولار في يناير كانون الثاني 2016.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (زمن الرحلة بين آسيا وأوربا بنحو 15 يوما في المتوسط).

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5 مليارات و5 ملايين دولار وفقا لحسابات مقابل 5 مليارات و175 مليون دولار في 2015.

وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن في القناة إلى 13 مليارا و200 مليون دولار سنويا بحلول عام 2023.