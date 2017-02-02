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اقتصاد

غوغل" يزيح "آبل" من عرش العلامة التجارية الأغلى في العالم

غوغل وأبل صراع الصدارة
غوغل وأبل صراع الصدارة
2/2/2017

تصدر محرك البحث "غوغل" قائمة العلامات التجارية الأغلى في العالم لعام 2017

وتجاوز غوغل منافسه "آبل" الذي حافظ على عرش القائمة لست سنوات متتالية.

وبحسب تقرير لشركة الاستشارات الخاصة "براند فينانس" الأمريكية تحت عنوان الـ "500 العالمية 2017" حققت العلامة التجارية لغوغل ارتفاعا بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 109 مليار ات و500 مليون دولار، بينما سجلت العام الماضي 88 مليارا و200 مليون دولار.

وأشارت أنّ عائدات شركة غوغل من الإعلانات، زادت بمعدل 24 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وبين التقرير تراجع القيمة التجارية لشركة أبل بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت إلى 107 مليارات و100 مليون دولار، فيما بلغت قيمتها العام الماضي، 145 مليارا و900 مليون دولار.

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