وزير النفط: احتياطي العراق زاد إلى 153 مليار برميل

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الأحد إن احتياطيات العراق النفطية زادت إلى 153 مليار برميل مقارنة بتقديرات سابقة عند 143 مليار

وأضاف أن العراق سيطلب من منظمة أوبك اعتماد الرقم الجديد.

وتابع قائلا إن "النشاطات الاستكشافية والمكمنية في سبعة حقول نفطية بوسط وجنوب العراق ساهمت في إضافة عشرة مليارات برميل للاحتياطي النفطي."

ويقوم العراق بتطوير احتياطياته النفطية بمساعدة شركات أجنبية لتعويض ما يقرب من 35 عاما من الصراع والعقوبات بداية من الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988.

وتجعل الاحتياطيات الجديدة المؤكدة العراق يقترب من إيران التي تحوز احتياطيات بنحو 158 مليار برميل. والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية.

وتأتي فنزويلا والسعودية في مقدمة الدول الأعضاء في أوبك وعددها 14 دولة من حيث الاحتياطيات النفطية حيث تحوز فنزويلا 301 مليار برميل بينما تحوز المملكة 266 مليار برميل بحسب الموقع الإليكتروني للمنظمة.