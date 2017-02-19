شاهد: ابنا ترمب يفتتحان ملعبا للغولف في دبي

افتتح ابنا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ملعبا للغولف في دبي أول مشروع عقاري يحمل اسم أبيهما يعلن عن افتتاحه منذ توليه المنصب.

وحل دونالد ترمب جونيور وإريك ترمب ضيفي شرف السبت في حفل الافتتاح.

وأشاد ترمب الابن وهو يتحدث على منصة أمام النادي المقام في (ترمب إنترناشونال غولف كلوب دبي) بالتنمية التي تشهدها دولة الإمارات حليفة الولايات المتحدة التي تعد مركزا للتجارة العالمية والنقل والسياحة.

وقال "الرؤية التي لا يصدقها (عقل) ووضعها الشيخ محمد لهذا البلد .. كانت ملهمة للغاية" في إشارة إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها وحاكم إمارة دبي.

وأضاف "كمطور -وهو عمل يجعلنا بشكل ما فنانين في بعض الأوقات- فإنه من الرائع جدا أن نكون جزءا من تلك الرؤية."

وتخلل الاحتفال بافتتاح المشروع الذي أعلنته مؤسسة ترمب وداماك العقارية إطلاق ألعاب نارية وعزف موسيقى كلاسيكية.

وبحسب داماك العقارية فإن (ترمب إنترناشونال غولف كلوب دبي) جزء من مشروع تطوير عقاري أكبر على مساحة 42 مليون قدم مربع يعرف باسم (داماك هيلز). وقال سجواني إنه أول ملعب يتم افتتاحه في المدينة منذ أعوام كثيرة.

ويتعرض ترمب لكثير من الانتقادات لعدم ابتعاده عن عمله العائلي المتمثل في مؤسسة ترمب منذ انتخابه رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتدفع داماك العقارية رسم ترخيص إلى مؤسسة ترمب لاستخدام الاسم التجاري لترمب.

وقبل تنصيبه الشهر الماضي أعلن ترمب عدم تخليه عن ملكية إمبراطوريته العالمية للأعمال لكنه كلف نجليه بإدارتها خلال فترة توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وقالت مستشارته شيري ديلون إن مؤسسة ترمب لن تبرم أي صفقات عالمية جديدة خلال فترة توليه الرئاسة.