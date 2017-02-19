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اقتصاد|موريتانيا

شاهد: أزمة في موريتانيا بعد اكتشاف أرز بلاستيكي

19/2/2017

أعلنت جمعية حماية المستهلك الموريتانية غير الحكومية اكتشاف كميات كبيرة من الأرز البلاستيكي الذي يتم بيعه بأسواق نواكشوط.

يأتي ذلك بعد إبلاغ ربة منزل موريتانية للجمعية بعثورها على كميات من الأرز البلاستيكي ضمن مواد اشترتها من السوق.

 وسلمت الجمعية عينات من الأرز البلاستيكي للسلطات الموريتانية والتي فتحت بدورها تحقيقا لمعرفة مصادره وأسبابه وما قد يترتب عليه من أضرار بيئية وصحية، كما بعثت بعينات للفحص في المختبرات المتخصصة.

وينفي تجار موريتانيون وجود أرز البلاستيك في المواد التي يبيعونها بينما كشفت مصادر لـ "الجزيرة مباشر" إن مواد أرز البلاستيك وجدت ضمن عينة الأرز المسمى محليا بأرز الزنكلوني ذي النوعية الجيدة والذي كثيرا ما يتم تقديمه كمساعدات إلى موريتانيا من الدول الآسيوية، وهي المعونات التي تعيد الدولة بيعها في المزاد العلني محليا ويتم تسربيها إلى السوق دون رقابة.

ويطالب الناشطون في جمعيات حماية المستهلك بتوفير آليات الفحص في المختبرات وتشديد الرقابة على تموين السوق المحلية سواء بالنسبة للكميات التي يستقدمها التجار أو تلك التي تصل عبر المساعدات الخارجية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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