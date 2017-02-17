اعتقال رئيس شركة سامسونغ على خلفية اتهامات بالفساد

اعتقلت السلطات في كوريا الجونية رئيس شركة سامسونغ جاي واي لي بتهمة التورط في قضايا فساد طالت أعلى المستويات في البلاد.

وقال مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية إنه يخطط لتوجيه اتهامات لجاي واي لي رئيس مجموعة سامسونغ، تتجاوز مزاعم الرشوة السابقة المحيطة بالحكومة والتي تعود لاندماج شركتين تابعتين للمجموعة في 2015.

وقال متحدث باسم الادعاء في إفادة صحفية الجمعة إن الاتهامات ضد لي تتعلق بعملية تعاقب القيادة الأوسع في سامسونغ. وأضاف أن الادعاء سيستدعي لي لاستجوابه غدا السبت.

كما يُتهم لي (48 عاما) بالتورط في فضيحة الفساد التي أدت إلى قيام البرلمان بعزل رئيسة البلاد بارك غوين-هاي في ديسمبر/كانون الأول، وهو إجراء تقوم المحكمة الدستورية بنظره حاليا.

ويمثل اعتقال لي ضربة جديدة للشركة العملاقة، التي تعد أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.

وتم اصطحاب لي إلى مركز احتجاز في العاصمة سول، حيث احتجز في زنزانة انفرادية صغيرة، تضم تلفزيونا ومكتبا صغيرا، بحسب مسؤول بالسجن.

وتسببت أنباء اعتقال لي إلى هبوط أسهم شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة بنسبة 1.1 بالمائة، بينما هبطت أسهم شركة سامسونغ سي آند تي كورب، وهي الشركة القابضة الفعلية في مجموعة سامسونغ العملاقة، بنسبة 2.8 بالمائة.