البث الحي
اقتصاد|تركيا

تركيا.. 56% من الاستثمارات الأجنبية خلال 2016 جاءت بعد محاولة الانقلاب

16/2/2017

أعلنت تركيا أن 56% من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي جاءت بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016.

جاء ذلك في بيان مكتوب لـ"أردا أرموت"، رئيس وكالة دعم الاستثمار والترويج التابع لرئاسة الوزراء التركية (TYDTA)، الأربعاء، حيث أضاف أن 2016 كان عاما صعبا بالنسبة لبلاده والعالم.

وأضاف أنه "رغم كل الصعوبات لقد عشنا انتعاشا قويا في الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأخير من 2016، وجذبنا خلالها استثمارات بقيمة 3.6 مليار دولار".

وأشار إلى أن معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي كان 900 مليون دولار فيما معدل الأشهر الخمسة الأخيرة وصل إلى مليار و162 مليون دولار.

وتوقع أرموت زيادة الاستثمارات الأجنبية في بلاده خلال العام الحالي وخاصة عقب استكمال مسيرة التعديلات الدستورية، ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده خلال العام الماضي بلغت 12.1 مليار دولار.

ونوه إلى أن قطاع التصنيع حل بالمرتبة الأولى من بين الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، تبعه قطاع المصارف والطاقة.

وأوضح رئيس وكالة دعم الاستثمار والترويج التابع لرئاسة الوزراء التركية أن 37% من العجز في الحساب الجاري خلال 2016، تم تمويله من قبل الاستثمارات المباشرة، فيما حلت بريطانيا بالمرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار المباشر في تركيا تلتها هولندا وأذربيجان.

المصدر : الأناضول
المزيد من اقتصاد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد