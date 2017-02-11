تراجع مبيعات العلامة التجارية لإيفانكا ترمب بعد انتخاب والدها

يبدو أن التأثير السلبي لفوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة لم يقف عند حد معارضيه بل امتد لابنته إيفانكا.

فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال السبت أن مبيعات علامة إيفانكا ترمب التجارية من الملابس والأحذية تقلصت بنحو الثلث تقريبا خلال العام المالي الماضي داخل شركات متاجر التجزئة نوردستروم في تراجع حاد مقارنة بالفترة التي سبقت تولي والدها دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة.

وأعلنت نوردستروم الأسبوع الماضي أنها قررت عدم شراء ملابس تحمل علامة إيفانكا ترمب مما دفع ترمب إلى التغريد عبر تويتر قائلا "عاملت نوردستروم ابنتي إيفانكا معاملة ظالمة للغاية."

ونقلت الصحيفة بيانات داخلية لنوردستروم أفادت بأن مبيعات منتجات إيفانكا تراجعت بنسبة أكثر من 70 في المئة خلال الأسابيع الثاني والثالث والرابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق.

وأجريت انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت الصحيفة أن مبيعات نوردستروم بلغت 14.3 مليون دولار في العام المالي الذي انتهى في يناير كانون الثاني مقارنة بقيمة 20.9 مليون دولار في العام السابق.

وقالت تارا دارو المتحدثة باسم نوردستروم إن مؤسستها لم توفر لوول ستريت جورنال أي بيانات بشأن مبيعات إيفانكا ترمب.

وقالت في رسالة عبر البريد الإلكتروني "لم ولن ننشر أي أرقام متعلقة بنتائج مبيعات هذه العلامة التجارية أو أي علامة أخرى."