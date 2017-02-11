البث الحي
اقتصاد

تراجع مبيعات العلامة التجارية لإيفانكا ترمب بعد انتخاب والدها

بضائع تحمل العلامة التجارية لإيفانكا ترمب
بضائع تحمل العلامة التجارية لإيفانكا ترمب
11/2/2017

يبدو أن التأثير السلبي لفوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة لم يقف عند حد معارضيه بل امتد لابنته إيفانكا.

فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال السبت أن مبيعات علامة إيفانكا ترمب التجارية من الملابس والأحذية تقلصت بنحو الثلث تقريبا خلال العام المالي الماضي داخل شركات متاجر التجزئة نوردستروم في تراجع حاد مقارنة بالفترة التي سبقت تولي والدها دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة.

وأعلنت نوردستروم الأسبوع الماضي أنها قررت عدم شراء ملابس تحمل علامة إيفانكا ترمب مما دفع ترمب إلى التغريد عبر تويتر قائلا "عاملت نوردستروم ابنتي إيفانكا معاملة ظالمة للغاية."

ونقلت الصحيفة بيانات داخلية لنوردستروم أفادت بأن مبيعات منتجات إيفانكا تراجعت بنسبة أكثر من 70 في المئة خلال الأسابيع الثاني والثالث والرابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق.

وأجريت انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت الصحيفة أن مبيعات نوردستروم بلغت 14.3 مليون دولار في العام المالي الذي انتهى في يناير كانون الثاني مقارنة بقيمة 20.9 مليون دولار في العام السابق.

وقالت تارا دارو المتحدثة باسم نوردستروم إن مؤسستها لم توفر لوول ستريت جورنال أي بيانات بشأن مبيعات إيفانكا ترمب.

وقالت في رسالة عبر البريد الإلكتروني "لم ولن ننشر أي أرقام متعلقة بنتائج مبيعات هذه العلامة التجارية أو أي علامة أخرى." 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد