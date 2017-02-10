البث الحي
اقتصاد|فرنسا

فرنسا أول وجهة سياحية في العالم رغم الاعتداءات

10/2/2017

أعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة أن حوالى 83 مليون سائح أجنبي زاروا فرنسا في 2016، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشكل تراجعا بالمقارنة

 مع 2015، لكنه يبقيها الوجهة السياحية الأولى في العالم.

وفي 2015، سجلت فرنسا الرقم القياسي الذي بلغ 85 مليون سائح.

وكشف وزير الخارجية جان-مارك أيرولت في مؤتمر صحافي عقده في بياريتز (جنوب غرب) أن "2016 ستبقى سنة مختلفة، بسبب الاعتداءات والأحوال الجوية والتحركات الاجتماعية". وتحدث عن رقم للزائرين الأجانب بلغ ما بين 82.5 و83 مليونا.

وقال ايرولت "حصل تأثير فعلي، خصوصا بالنسبة لعودة السياح اليابانيين". وأضاف أن أعدادا كبيرة من السياح اليابانيين ألغوا حجوزاتهم بعد الاعتداءات التي استهدفت فرنسا وأسفرت عن 238 قتيلا في 2015 و2016.

ولن يعرف العدد النهائي للسياح الذين زاروا فرنسا في 2016 إلا في اذار/مارس.   

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من اقتصاد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)