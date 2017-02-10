فرنسا أول وجهة سياحية في العالم رغم الاعتداءات

أعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة أن حوالى 83 مليون سائح أجنبي زاروا فرنسا في 2016، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشكل تراجعا بالمقارنة

مع 2015، لكنه يبقيها الوجهة السياحية الأولى في العالم.

وفي 2015، سجلت فرنسا الرقم القياسي الذي بلغ 85 مليون سائح.

وكشف وزير الخارجية جان-مارك أيرولت في مؤتمر صحافي عقده في بياريتز (جنوب غرب) أن "2016 ستبقى سنة مختلفة، بسبب الاعتداءات والأحوال الجوية والتحركات الاجتماعية". وتحدث عن رقم للزائرين الأجانب بلغ ما بين 82.5 و83 مليونا.

وقال ايرولت "حصل تأثير فعلي، خصوصا بالنسبة لعودة السياح اليابانيين". وأضاف أن أعدادا كبيرة من السياح اليابانيين ألغوا حجوزاتهم بعد الاعتداءات التي استهدفت فرنسا وأسفرت عن 238 قتيلا في 2015 و2016.

ولن يعرف العدد النهائي للسياح الذين زاروا فرنسا في 2016 إلا في اذار/مارس.