انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في 3 أشهر

هبط الذهب الخميس من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة

بعد نشر بيانات اقتصادية أمريكية تشير إلى اقتصاد أقوى بما يزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الجملة في الولايات المتحدة وانخفاض طلبات الحصول على إعانة بطالة وهو ما قاد الدولار والعائد على السندات الأمريكية إلى الارتفاع.

وبحلول الساعة 2053 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب 0.85 بالمئة إلى 1231.03 دولار للأوقية (الأونصة) في حين جرت تسويته في العقود الأمريكية الآجلة منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1236.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1012.99 دولار للأوقية. ولامس المعدن 1028.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.62 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 770 دولارا للأوقية.