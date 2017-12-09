شركة صينية لصناعة السيارات تستثمر في المغرب

وقعت شركة (بي.واي.دي) الصينية لصناعة السيارات السبت اتفاقا مع المغرب لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية قرب مدينة طنجة بشمال المملكة.

واستقبل العاهل المغربي بقصره بالدار البيضاء رئيس الشركة الصينية حيث تم توقيع الاتفاق.

وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء إن اللقاء يجسد "الإرادة الراسخة والمتواصلة للملك من أجل جعل المغرب بلدا جذابا بالنسبة لأكبر المستثمرين العالميين من مختلف الآفاق وتعزيز مكانة المملكة على الخريطة الدولية للاستثمارات".

وأضافت أن المغرب يعتزم "تشجيع وتنويع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للبلاد".

ولم تقدم الشركة أو السلطات المغربية تفاصيل عن تكلفة المشروع لكن مصادر قالت إن المشروع سيخلق نحو 2500 فرصة عمل.

وقالت الوكالة إنه من خلال هذه "الشراكة الاستراتيجية" تتعاون المملكة في مجال الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية وتدخل للمرة الأولى إلى إفريقيا "قطاع النقل الكهربائي الذي سيوجه إنتاجه للتصدير والسوق المحلية على حد سواء".