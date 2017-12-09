السودان يحظر استيراد 19 سلعة لمواجهة أزمة الدولار

قررت وزارة التجارة السودانية حظر استيراد 19 سلعة مؤقتاً، وذلك لتخفيف الضغط على موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وحظر القرار استيراد "منتجات اللحوم والحيوانات الحية ومنتجات الألبان عدا بودرة الحليب وحليب الأطفال، والعصائر والحلاوة الطحينية والأسماك والفواكه والخضروات ومستحضرات الكاكاو والمعكرونة والشعيرية والزيوت النباتية والزيوت الخام غير المكررة والزهور الصناعية وألعاب الأطفال وأدوات التسلية وطيور الزينة والزهور الطبيعية والمظلات والمنظفات ومراتب الإسفنج".

وبحسب وكالة الأناضول، أرجع القرار الصادر عن الوزارة حظر تلك السلع إلى سياسات جديدة اتخذتها الحكومة السودانية مؤخرا تتضمن ترشيد الاستيراد وتخفيف الضغط على موارد البلاد من العملات الأجنبية.

وأكد وزير التجارة السوداني حاتم السر وضع معالجات للسلع التي تم شحنها قبل صدور القرار.

وحسب إحصائيات وزارة المالية، بلغ حجم واردات السودان للعام الماضي 11 مليار دولار.