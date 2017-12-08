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اقتصاد|مصر

مصر توقع قرضا مع البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
8/12/2017

قالت مصر إنها وقعت اتفاق قرض تنمية من البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار (الجمعة) وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وهذا القرض الذي يهدف لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية من البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017.

كان البنك الدولي وافق على القرض (الثلاثاء).

ويشمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الأفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.

في سياق متصل قال بنك تنمية الصادرات المصري (الجمعة) إنه وقع اتفاقا مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية.

وأوضح البنك في بيان أن برنامج دعم ائتمان الصادرات الذي وقعه على هامش منتدى في شرم الشيخ هو مزيج من البرامج والمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك الافريقي من خلال شراكة مع بنك تنمية الصادرات للحماية من مخاطر سداد القروض وكضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل.

وبموجب الاتفاق يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين في مصر وأن تكون المنتجات من أصل مصري وأن يكون المستوردون أفارقة ويعيشون في أحد البلدان الأعضاء في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وقال البيان إن البرنامج قد يمتد ليشمل البنوك المصرية الأخرى في وقت لاحق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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