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اقتصاد

عملة بتكوين تقترب من 16 ألف دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
8/12/2017

قفزت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق مقتربة من 16 ألف دولار بعد أن صعدت حوالي60% في أسبوع تقريبا وهو ما يكثف النقاش حول ما إذا كانت العملة أصبحت فقاعة على وشك أن تنفجر.

وقفزت بتكوين أمس إلى 15995 دولارا أثناء التعاملات في بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج، مرتفعة أكثر من 14 % عن مستواها في بداية الجلسة. قبل أن تتراجع قليلا إلى 15566 دولارا في أواخر التعاملات.

وقال بعض المستثمرين إنهم ما زالوا يرون مجالا لأن تواصل بتكوين الصعود لتصل إلى 20 ألف دولار.

وتضاعفت قيمة بتكوين أكثر من ثلاث مرات منذ بداية أكتوبر تشرين الأول مما يضعها في مسار نحو تسجيل أفضل أداء فصلي منذ نهاية 2013 عندما قفزت فوق مستوى 1000 دولار للمرة الأولى.

المصدر : رويترز
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