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اقتصاد

عملة "بيتكوين" تصعد لمستوى قياسي فوق 12 ألف دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
6/12/2017

واصلت عملة بيتكوين الافتراضية صعودها القوي (الأربعاء) وبلغت مستوى قياسيا متجاوزة 12 ألف دولار رغم التساؤلات بشأن القيمة الفعلية للعملة المشفرة والمخاوف من فقاعة خطرة.

وتلقت بيتكوين دعما بعد إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات في الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستسمح لمجموعة "سي.ام.إي وسي.بي.أو.إي غلوبال ماركتس" بإدراج عقود بيتكوين آجلة.

وتفتح الخطوة الباب لمزيد من التنظيم الرقابي لكنها تسهل أيضا توسيع نطاق تبنيها، إذ إن العقود الآجلة والمشتقات الأخرى ستزيد من سهولة تداول فئة الأصول الجديدة.

وصعدت العملة صعودا فلكيا إلى عشرة أمثال قيمتها من أقل من ألف دولار في مطلع العام، وهو ما جذب اهتمام الجهات التنظيمية في أنحاء العالم.

وصعدت بيتكوين 4.48% إلى 12200.40 دولار على منصة "بتستامب" للتداول في لوكسمبورغ  بعدما قفزت إلى مستوى قياسي عند 12 ألفا و276 دولارا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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