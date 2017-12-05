وزير المالية القطري: الاقتصاد تفادى أضرارا جسيمة للحصار

قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي اليوم الثلاثاء إن ميزانية قطر لعام 2018 ستركز على تطوير الصناعات المحلية والقطاع الخاص.

وتسعى قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة مقاطعة من دول عربية أخرى.

وفي كلمة ألقاها في مؤتمر دولي للأعمال بعد مرور ستة أشهر بالضبط على قطع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، قال الوزير إن الاقتصاد تفادى أضرارا جسيمة.

وأضاف أن قطر عازمة على ألا تترك نفسها عرضة للضرر مجددا مثلما حدث في الأسابيع الأولى من المقاطعة، حين أدى إغلاق الحدود مع السعودية إلى تقليص وارداتها من الأغذية الطازجة وسحبت دول خليجية ودائع بمليارات الدولارات من بنوكها.

وقال العمادي "الأمر سيستغرق سنوات وسنوات حتى ينساه الناس، ولا أعتقد أنهم سينسون"، واصفا الأشهر الأخيرة بأنها كانت "اختبار تحمل" لقطر ماليا وعسكريا واجتماعيا.

واتهمت الدول العربية الأربع قطر "بدعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة. وفي مؤتمر اليوم، سعى العمادي وعدد من كبار الشخصيات في القطاع المالي لإقناع مئات من رجال الأعمال المحليين والأجانب بأن بمقدور الدوحة أن تتحمل المقاطعة إلى أجل غير مسمى إذا اقتضت الضرورة.

وقال العمادي إن الحكومة ستستخدم الدعم في تطوير بعض قطاعات الاقتصاد وتعزيز النمو. وأضاف أن الدوحة تدرس أيضا سبل تعزيز تنافسية مناخ الأعمال وجذب رؤوس أموال أجنبية.

ومن بين المجالات التي تركز عليها قطر قطاع الألبان، الذي تستخدم فيه شركة محلية تكنولوجيا متطورة لتربية الماشية في الصحراء. وتوقع العمادي أن تحقق البلاد الاكتفاء الذاتي الكامل في بعض منتجات الألبان بحلول الذكرى السنوية الأولى للمقاطعة.

وقال أيضا إن الدوحة تتطلع لتربية الدواجن وإن العمل على المشروع بدأ الأسبوع الماضي.

وقال الوزير "إذا رأينا خطرا منهجيا في دولة قطر، ستتدخل الحكومة يقينا. لا شك في ذلك".

وأكد العمادي على أن جهاز قطر للاستثمار مفوض باستثمار فائض السيولة القطري في أصول طويلة الأجل وإنه سيظل منخرطا في الأسواق العالمية.

وقال الوزير إن الأصول الأجنبية المميزة التي يحوزها جهاز قطر للاستثمار، مثل حصة في فولكسفاغن وناطحة السحاب شارد في لندن ومتجر هاردوز، تحقق عوائد كبيرة.