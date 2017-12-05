تقرير: "الاقتصاد الرقمي" يعادل ثلث اقتصاد الصين

أكدت الصين أن الاقتصاد الرقمي يشكل ثلث إجمالي ناتجها الداخلي وفق تقرير صدر خلال المؤتمر العالمي الرابع للإنترنت في مدينة ووزن شرقي البلاد.

واغتنمت الحكومة الصينية الفرصة لتعلن أن الفضاء الافتراضي لديها "مفتوح" مع التشديد على ضرورة فرض رقابة على الإنترنت.

ويفيد التقرير الذي نشرته، الإثنين، الأكاديمية الصينية لدراسات الإنترنت، أن الاقتصاد الرقمي الصيني بلغ 22,58 ترليون يوان (3,4 ترليون دولار) في 2016.

وهذا يجعله ثانياً بعد الاقتصاد الرقمي الأمريكي، ويعد وفق التقرير 30,3% من مجمل الاقتصاد الصيني.

ويقيِّم التقرير تطور الإنترنت عالميًا بناء على عدة عوامل بينها قدرات القطاع و"الحوكمة"، وهي العبارة التي تستخدمها الصين للدلالة على القيود التي تفرضها على الفضاء.

وقال شو يونهونغ المسؤول في الأكاديمية، للصحفيين في ووزن، إن تجربة الصين تشير إلى أهمية العاملين من أجل تحقيق تنمية سليمة للإنترنت بهدف خدمة مصالح الشعب الأساسية.

كان الهدف من المؤتمر الذي يستمر 3 أيام ويختتم الثلاثاء، مواجهة الانتقادات الغربية للقيود الصينية على الإنترنت والتي تشمل حجب فيسبوك وتويتر وغيرهما من المنصات الأجنبية وحظر أي محتوى سياسي يمس الحزب الشيوعي.

وشددت الصين قبضتها هذه السنة عبر إصدار أحكام جديدة تفرض على شركات التكنولوجيا الأجنبية تخزين معلومات المستخدمين داخل الصين، وقيودًا جديدة على المحتوى وزيادة صعوبة لجوء المستخدمين إلى برمجيات تتيح تجاوز الرقابة.

وللمفارقة، تمتع المشاركون في مؤتمر ووزن بإنترنت مفتوح بلا قيود خلال المؤتمر.

ورغم الانتقادات، شارك رئيس شركة آبل تيم كوك ورئيس غوغل سوندار بيتشاي في المؤتمر هذه السنة، ما يدل على ضخامة السوق الرقمي في الصين.

وتعرضت آبل للانتقادات لتعاونها مع الصين وإلغاء تطبيقات مثل سكايب من متجرها الرقمي التي تضمن أمن الاتصال عبر الإنترنت.

ويعتقد أن غوغل تسعى للعودة إلى الصين بعد أن انسحبت منها قبل سنوات بسبب الخلاف حول الرقابة وتعرضها لهجمات افتراضية.

وبدا أن تيم كوك وسوندار بيتشاي تجنبا توجيه انتقادات خلال مؤتمر ووزن، ولم يرد ممثلو الشركتين على أسئلة وُجهت من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.

وتفيد أرقام المؤتمر أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم بلغ 3 مليارات و890 مليون مستخدم في يونيو/حزيران 2017، بينهم 751 مليونًا في الصين، وفق وكالة أنباء شينخوا.

وشهد السوق الرقمي في الصين توسعًا في السنوات الأخيرة نظراً لازدهار التجارة الرقمية واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية من أجل القيام بعدد كبير من الأنشطة اليومية بدءًا من طلب الطعام إلى سيارة الأجرة والرسائل والألعاب الإلكترونية.