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اقتصاد

بورصة قطر تحقق أكبر صعود لها منذ 5 أشهر

بورصة قطر
بورصة قطر
4/12/2017

قفزت بورصة قطر محققة أكبر صعود لها في نحو خمسة أشهر اليوم (الاثنين) بفعل آمال بالتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وأربع دول عربية أخرى.

وقال وزير الخارجية القطري مساء أمس (الأحد) إنه من المتوقع أن يحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستنعقد في الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء.

ولم يصدر تعليق فوري من الدول الخليجية الأخرى على الإعلان القطري، ومن الصعب التنبؤ بأحداث القمة. ورغم ذلك، يأمل المستثمرون في أن يكون حضور أمير قطر خطوة نحو تجديد الحوار مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

وصعد مؤشر بورصة قطر، الذي كان قد اقترب من أدنى مستوياته في ست سنوات، 2.2 في المئة مع ارتفاع حجم التداول لأكثر من مثلي مستواه في الجلسة السابقة. ولا يزال المؤشر منخفضا 20 في المئة عن مستواه قبل أن تفرض الدول العربية الأربع حصارا على الدوحة في يونيو/حزيران.

وقفز سهم إزدان القابضة العقارية، التي تضررت بشدة جراء تباطؤ سوق العقارات القطرية الذي تفاقم بفعل الأزمة الدبلوماسية، بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة.

وارتفع سهم قطر للتأمين، ولها أنشطة في دولة الإمارات، 4.7 في المئة. وحققت أيضا أسهم البنوك، التي تضررت من سحب ودائع خليجية بسبب الأزمة، أداء قويا مع صعود سهم بنك قطر الدولي الإسلامي أربعة في المئة.

وكان سهم الخليج الدولية للخدمات، التي تورد منصات الحفر النفطية، من أكبر الرابحين بصعوده 9.7 في المئة.

المصدر : رويترز
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