المركزي المصري يسدد ملياري دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن البنك المركزي المصري سدد ملياري دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من قرض قيمته 3.2 مليار دولار حصل عليه المركزي من البنك الأفريقي.

وقالت الوكالة اليوم (الاثنين) إن البنك المركزي يعتزم سداد المبلغ المتبقي البالغ 1.2 مليار دولار "قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري".

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.

وقفز الدين العام المحلي إلى نحو 3.160 تريليون جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي، مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.

وسجل رصيد الدين العام المحلي 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الماضي.

فيما سجل الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي، وخمسمئة مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.