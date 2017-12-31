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اقتصاد

قيمة العملات الرقمية تقفز إلى 570 مليار دولار في 2017

31/12/2017

قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016.

وكانت القيمة السوقية للعملات الرقمية، بلغت 17.7 مليار دولار مطلع 2017، وفق موقع كوين ماركت كاب، المتخصص برصد تداولات العملات الرقمية المشفرة.

وبحسب مسح الأناضول، تصدرت العملة الأشهر بيتكوين تلك العملات الرقمية، بالقيمة السوقية بـ218.4 مليار دولار في نهاية 2017.

وارتفع سعر الوحدة من بيتكوين، إلى 13021 دولارا في تعاملات اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون أول 2017، مقابل 963 دولارا مطلع العام.

وكانت العملة قد سجلت مستويات قياسية قرب 20 ألف دولار في 10 ديسمبر/كانون أول الجاري، قبل أن تتراجع لاحقا.

في المرتبة الثانية، حلت عملة رابيل بقيمة سوقية 85.5 مليار دولار، ليصل سعر وحدتها إلى 2.2 دولار في نهاية 2017، مقابل 0.007 دولار مطلع العام الجاري.

وثالثا، جاءت عملة إيثريوم بقيمة سوقية 69.7 مليار دولار، إلى 720.6 دولار للعملة الواحدة، صعودا من 8.26 دولارات مطلع العام الجاري.

وجاءت عملة ليتكوين في الترتيب الرابع، بقيمة سوقية 11.8 مليار دولار، بعد أن صعد سعر الوحدة إلى 216 دولار، فيما كان 4.37 دولارات.

وبعد هذه الارتفاعات الكبيرة، تجاوزت القيمة السوقية للعملات الرقمية، الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجتمعة.

ومرت العملات الرقمية بمراحل هامة خلال 2017، كان أبرزها، عندما أعطت هيئة تنظيمية فيدرالية أمريكية للمرة الأولى الضوء الأخضر، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، لشركة سي إم إي غروب المالية المسجلة في بورصة وول ستريت للبدء في إصدار عقود آجلة بالعملة الرقمية بيتكوين.

وبيتكوين هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها عملة لا مركزية، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل حكومة أو مصرف مركزي مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وحذرت عديد من البنوك المركزية في الوطن العربي منها الإمارات والسعودية وفلسطين، والمغرب، وكذلك روسيا، من التعامل بالعملات الرقمية.  

المصدر : الأناضول
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