شاهد: هدف غريب يمنح ناديا إيطاليا أول نقطة في تاريخه

انتزع بنيفنتو، الذي خسر أول 14 مباراة له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أول نقطة في تاريخه بطريقة غير عادية يوم الأحد.

وسجل الحارس ألبرتو برينيولي بضربة رأس طائرة في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنحه التعادل 2-2 مع ميلان يوم الأحد.

وهذه نتيجة أخرى مثيرة للحرج لميلان صاحب الإنفاق الضخم في مباراته الأولى تحت قيادة المدرب جينارو جاتوسو، لاعب وسط الفريق السابق، بعد إقالة فينشنزو مونتيلا يوم الاثنين الماضي.

وتقدم ميلان، الذي أنفق أكثر من 200 مليون يورو (237.78 مليون دولار) الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو لبنيفنتو في المجمل، مرتين لكنه تراجع بعد طرد إليسيو رومانيولي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 75.

وترك برينيولي مرماه ليساند الهجوم واستغل ركلة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لينقض على الكرة برأسه ويسكنها الشباك ويسعد الجماهير باستاد تشيرو فيغوريتو المتواضع.

وأصبح برينيولي أول حارس مرمى يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ ماسيمو تايبي مع ريجينا في 2001.

وقال حارس بنيفنتو "لم يكن هناك ما نخسره. أغمضت عيني وقفزت. كان هدفا من حارس مرمى وليس من مهاجم".

وكان يمكن لبنيفنتو أن يتقدم بعد نصف ساعة لكن فيتوريو باريني أطاح بالكرة برأسه خارج المرمى وهو غير مراقب بعد تمريرة عرضية من ماركو داليساندرو.

ووجد صاحب الأرض نفسه متأخرا بهدف جياكومو بونافنتورا بضربة رأس بعدما فشل بنيفنتو في عدة محاولات لإبعاد الخطر.

وتابع جورج بوشكاش كرة مرتدة إلى الشباك ليمنح بنيفنتو التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني لكن مثلما جرت العادة هذا الموسم الأمر المعتاد هذا الموسم فإنه أهدر جهده الكبير باستقبال هدف ثان سريعا عبر نيكولا كالينيتش بضربة رأس.

لكن ميلان ترك منافسه يتحكم في الأمور مع زيادة الضغط بعد قرار قاس بطرد رومانيولي بعد مخالفة ضد جايتانو لتيتسيا رغم عدم وجود احتكاك على ما يبدو.

وهاجم صاحب الأرض قبل أن ينجح أخيرا في إدراك التعادل بعد جهد رائع من برينيولي في يوم لا ينسى.

وقال جاتوسو "أمامنا طريق طويل وكثير من التطور. سنعمل من أجل تحسن مستوى اللياقة البدنية والذهنية لكن لا يمكنني معاتبة اللاعبين على أي شيء".