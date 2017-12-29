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اقتصاد

الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

29/12/2017

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر أمام سلة عملات رئيسية اليوم الجمعة في الوقت الذي قفز فيه اليورو والجنيه الإسترليني

ما جعل العملة الأمريكية على مسار هبوط بنحو 10% هذا العام، وهو أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2003.

وكان الدولار بدأ 2017 مرتفعا إذ سجل وقتها المؤشر الذي يقيس أداءه مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية أعلى مستوى في 14 عاما وسط آمال بأن يطبق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراءات تصب في مصلحة النمو والتضخم؛ لكنه هبط بعد ذلك بفعل شكوك في قدرة ترمب على المضي قدما في تلك السياسات.

وارتفع اليورو 0.25 % بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1982 دولار في وقت سابق من اليوم. وقفزت العملة الأوربية الموحدة بنحو 14% أمام الدولار في 2017، وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2003.

وعلى الرغم من أن الإسترليني منخفض بأكثر من 10% أمام الدولار منذ التصويت في يونيو/حزيران العام الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوربي، قفزت العملة البريطانية 9.5 % في عام 2017، وهو أقوى أداء لها منذ عام 2009.

وقفز الإسترليني اليوم 0.5 % إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3511 دولار.

وانخفض الدولار 0.3 % إلى أدنى مستوى في عشرة أيام عند 112.56 ين ويتجه لتكبد خسارة بنحو 4% أمام العملة اليابانية هذا العام.

ولم تسجل عملة بتكوين تغيرا يذكر عند 14 ألفا و500 دولار في بورصة "بتستامب" بعدما هبطت 6% أمس الخميس. وتتجه العملة للارتفاع بنحو 1400 % في عام 2017 وكانت عند مستوى قياسي قرب 20 ألف دولار قبل 12 يوما.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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