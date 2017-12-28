تعرف على جنسيات أعفتها السعودية من رسوم العمالة الأجنبية

أعفت المملكة العربية السعودية، عدة جنسيات أجنبية من الإبعاد إلى خارج البلاد، وكذلك إعفائهم من رسوم العمالة الأجنبية المفروضة.

وقالت وزارة العمل السعودية عبر حسابها على "تويتر"، الخميس، إن أصحاب الجنسيات المعفاة من الإبعاد هم: (الفلسطينون بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركمانستان، ومقيم بلوشي (بدون) كما سيتم إعفاؤهم من حساب المقابل المالي).

وأعلنت وزارة المالية السعودية، مؤخرا، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.

وتوقعت الوزارة، أن يحقـق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018 نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 32 مليونا و550 ألف نسمة حتى منتصف العام الجاري، 20 مليونا و410 آلاف نسمة من السعوديين بنسبة 62.7 بالمائة من السكان، بينما 12 مليونا و140 ألف نسمة من الأجانب بنسبة 37.3 بالمائة.

ويبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 10 ملايين و900 ألف عامل.