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اقتصاد|الجزائر

شاهد: امتلاك عقار "الحلم المستحيل" على أبناء الجزائر!

27/12/2017

شهدت أسعار العقارات في الجزائر ارتفاعا حادا خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها تتجاوز ميزانية الأسر المتوسطة بكثير.

غير أن الأجور لم تشهد ارتفاعا بنفس المعدل، ومن ثم بات امتلاك منزل حلما أقرب للمستحيل بالنسبة للكثير من أبناء الجزائر.

المباني السكنية حديثة الطراز أصبحت مشهدا معتادا في العاصمة الجزائرية، لكن بينما تبدو المساكن متوافرة هنا، فإن القدرة على شرائها أمر آخر.

وعادة ما توزع وحدات المشروعات السكنية التي تقيمها الدولة على أشخاص بعد سنوات من الانتظار وكثير من البيروقراطية.

غير أن عددا محدودا من الأسر سعيدة الحظ التي تستفيد من برامج الإسكان الحكومي غالبا ما يعيدون بيع العقارات بفارق ربح هائل.

في بعض الولايات، قد يصل سعر المنزل إلى ما بين 3.5- 4.75 ملايين دولار.

وقال مواطن من العاصمة الجزائرية إن شراء منازل في العاصمة الاسبانية مدريد أرخص من الشراء في بلدة الدرارية التابعة لمدينة الجزائر.

في المقابل يفضل عدد كبير من أبناء الجزائر امتلاك منازل في وطنهم لكن ارتفاع الأسعار تحول دون ذلك لكثير منهم.

المصدر : أسوشيتد برس
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