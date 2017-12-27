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اقتصاد|الإمارات

التضخم في الإمارات يرتفع 1.7 بالمائة خلال نوفمبر

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دبي أنفقت مليارات لبناء مزارات سياحية من بينها أعلى برج في العالم
27/12/2017

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في الإمارات ارتفع بنسبة 1.73 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.

وذكرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، أن معدل التضخم السنوي زاد في الشهر الماضي، مسجلاً 108.6 نقاط مقابل 106.7 نقاط في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويعود الارتفاع بشكل رئيس، إلى زيادة أسعار النقل والأغذية وتكلفة الإسكان، حسب بيانات الهيئة.

ووفق البيانات، زادت تكاليف النقل (تشكل 14.6 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.7 بالمائة بعد رفع سعر البنزين المحلي.

كما زادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية (14.3 بالمائة من إنفاق المستهلكين) 1.9 بالمائة، وارتفعت تكلفة الإسكان والمرافق (34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 0.4 بالمائة.

وقفزت أسعار التبغ (تشكل 3 بالمائة من إنفاق المستهلكين) على أساس سنوي، بنسبة 70.1 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب تطبيق الضريبة الإنتقائية.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة انتقائية في تاريخها على سلع ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة، بنسبة 100 بالمائة على كل من التبغ ومشروبات الطاقة، و50 بالمائة على المشروبات الغازية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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