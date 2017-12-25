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اقتصاد|مصر

مصر: رفع سعر تذكرة المترو لـ 6 جنيهات بدءا من يوليو القادم

ركاب مترو الأنفاق في مصر
ركاب مترو الأنفاق في مصر
25/12/2017

قالت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة إن الحكومة المصرية سترفع سعر تذاكر مترو الأنفاق اعتبارا من يوليو تموز القادم إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله بالنسبة لكثير من الركاب.

ونقلت الصحيفة اليوم عن هشام عرفات وزير النقل قوله إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.

وسيبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة ستة جنيهات للخط الكامل لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.

ويبلغ سعر التذكرة حاليا جنيهين لأي عدد من المحطات بما في ذلك عبر الخطوط المختلفة.

وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود السلطات  لمواجهة وتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

كانت الحكومة قد أثارت غضب الكثيرين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في مارس/آذار، وهي زيادة قالت وسائل إعلام في ذلك الحين إنها جاءت عقب خسائر بلغت 500 مليون جنيه عرضت شبكة المترو للخطر.

المصدر : رويترز
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