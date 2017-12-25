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اقتصاد|سلطنة عمان

سلطنة عُمان تحظر استيراد الدواجن الحية من السعودية

25/12/2017

أعلنت سلطنة عُمان، وقف إصدار تراخيص استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من السعودية بسبب ظهور حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في المملكة.

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية أمس، في بيان، إن الإجراء جاء ضمن بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى بعد التنسيق المباشر مع المختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، والتواصل مع المختصين حول مستجدات الوضع الوبائي للمرض.

وأضاف البيان أنه تم توجيه جميع المختصين من الأطباء البيطريين في المنافذ الحدودية للسلطنة، بتشديد الرقابة وتكثيف إجراءت الحجر الصحي.

ووفق البيان، تم إبلاغ الشركات المستوردة بوقف إصدار تراخيص استيراد الطيور الحية والبيض من السعودية.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية بالسلطنة لمراقبة الأسواق العمانية وأماكن تواجد الطيور البرية.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في العاصمة (الرياض).

وفي بيان منفصل أصدرته الوزارة السعودية (السبت)، قالت إنها حظرت نقل الطيور الحية من وإلى الرياض في إطار الخطة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق أمس قررت دولة الإمارات، حظر استيراد الطيور الحية من السعودية.

المصدر : الأناضول
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