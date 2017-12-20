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اقتصاد

مصر.. انخفاض إيرادات قناة السويس في نوفمبر

الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
20/12/2017

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 473.9 مليونا في أكتوبر تشرين الأول.

وعلى أساس سنوي زادت إيرادات قناة السويس في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي عندما بلغت 389.2 مليون دولار.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوربا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 % إلى 5 مليارات وخمسة ملايين دولار مقارنة مع 5 مليارات و175  مليون دولار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13 مليارا و200 مليون دولار سنويا بحلول عام 2023.

المصدر : رويترز
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