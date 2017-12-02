شاهد: ساويرس يهاجم "ابن سلمان" ويتساءل أين القانون في السعودية؟

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إن الحملة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحت شعار مكافحة الفساد تقوض سيادة القانون وتضر بالاستثمار

، مطالبا الشخصيات المؤثرة في المملكة بالوقوف ضد "هذا الشاب" حسب تعبيره.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الحوار المتوسطي في روما، إن "الوضع للأسف متوتر جدا في المنطقة في الوقت الراهن.. لدينا هذا الشاب في السعودية الذي يقول إنه يحارب الفساد، لكن بين ليلة وضحاها اعتقل رجال الأعمال البارزين في الدولة ومن بينهم أقرباؤه وأصدقاؤه واحتجزهم في فندق وأخذ أموالهم".

وتابع قائلا "لا بد أن نقول له لا.. هناك سيادة القانون والنظام.. يجب أن يكون لديك عملية شفافة.. أين المحكمة؟ ما هي الأدلة؟ من هو القاضي؟ من هو المدعي العام؟ كيف حصلت على تلك الأموال؟ ما هو النظام القائم؟ لكن الجميع خائف لأن لديهم مصالح هناك ربما".

وأضاف "عندما أدلي بهذه التصريحات أعلم أنه لن يمكنني العمل معهم أو الاستثمار هناك.. لكني لا أهتم".

و اعتقلت السلطات السعودية أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين في إطار حملة تحت شعار مكافحة الفساد بقيادة ولي العهد السعودي.

وأفادت تقارير صحفية بأن ابن سلمان يفاوض هؤلاء الموقوفين المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض لتسليم غالبية ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم. وذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية أن الأمراء ورجال الأعمال بدؤوا في دفع مبالغ في إطار هذه التسويات.