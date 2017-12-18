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اقتصاد

بورصة قطر تحقق أكبر مكاسب أسبوعية في 5 أشهر

بورصة قطر
بورصة قطر
18/12/2017

ارتفعت بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع الماضي، بأكبر وتيرة مكاسب في خمسة شهور، مستفيدة من تعاف ملحوظ في أداء الأسهم كافة، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة.

وصعد المؤشر العام القطري بنسبة 5.64 في المئة، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، لتغلق عند 8211 نقطة، محققة أعلى مستوياتها في شهرين منذ منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وربح رأس المال السوقي للأسهم القطرية 27.8 مليار ريال (7.6 مليار ريال) وسط صعود أداء 37 سهماً، يقودهما "إزدان" بارتفاع قدره 23.78 في المئة.

وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية، ومقرها مصر: نجحت الأسهم القطرية في تعويض جانب كبير من خسائرها منذ الأزمة الخليجية، مع صعودها المستمر وارتدادها أعلى مستوى 8 آلاف نقطة.

ومنذ 5 من يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، تقول الدوحة إنها "حصار ينتهك القوانين الدولية"، بينما يعتبر الرباعي أنها "مقاطعة".

وبورصة قطر في عطلة رسمية منذ أمس (الأحد) ويستمر حتى نهاية اليوم، لمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، على أن تستأنف التداولات اعتباراً من غد (الثلاثاء).

المصدر : الأناضول
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