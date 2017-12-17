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اقتصاد

قطر: بدء الإنتاج بـ35 مصنعًا جديدًا منذ "الحصار"

17/12/2017

كشفت السفارة القطرية بالخرطوم، اليوم (الأحد) بدء الإنتاج بـ 35 مصنعًا جديدًا في الدوحة منذ الحصار، فيما ضاعفت مصانع قائمة إنتاجها، وجارٍ إنشاء 60 مصنعًا آخر.

وقالت السفارة في بيان، بمناسبة اليوم الوطني القطري، إن "قطر نجحت في فتح خطوط جوية جديدة، ودشّنت العديد من الاتفاقيات الخاصة بفتح خطوط ملاحية مع الكثير من الموانئ العربية والدولية.

وأشار البيان، إلى أن "قطر واجهت المقاطعة المفروضة عليها بنجاح، عن طريق استنهاض عزيمة المواطنين والمقيمين، بابتكار وإبداع وإيجاد بدائل عوّضت السوق القطري، عن السلع التي كان تأتي عبر الطريق البري الوحيد مع السعودية".

وأوضح أنه "بعد مرور أيام قليلة من بدء المقاطعة، صدرت التوجيهات من القيادة، باتخاذ الخطوات اللازمة لدعم القطاع الصناعي وسرعة التوجه نحو الاكتفاء الذاتي".

ولفت البيان، إلى أن "الحكومة القطرية أصدرت حزمة قرارات، ألزمت بموجبها الوزارات والمؤسسات الحكومية بشراء المنتجات المصنعة محليًا، وتشجيع الصناعة المحلية بتأجيل سداد رسوم الأراضي الصناعية لعام، وتأجيل القروض الصناعية لمدة 6 أشهر".

وتحتفل قطر في 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بذكرى اليوم الوطني، إحياء لذكرى مؤسس البلاد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913).

المصدر : الأناضول
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