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اقتصاد

الاتحاد الأوربي يفرض قيودا على منصات "بتكوين"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
16/12/2017

اتفق مشرعوا الاتحاد الأوربي على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

وقال الاتحاد الأوربي في بيان إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا الجمعة على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

والاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي، وأيّد مشرعو الاتحاد الأوربي أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات.

وقالت "فيرا يوروفا " مفوضة العدل الأوربية إن الاتفاق سيجلب المزيد من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي.

ويأتي قرار الاتحاد الأوربي بينما قفزت أسعار بتكوين بأكثر من 1700 % منذ بداية العام، مما يثير قلقا من أن السوق تشهد فقاعة قد تفجر بطريقة مثيرة.

ووصفت منظمة الشفافية الدولية، وهي جماعة حقوقية، الاتفاق بأنه إنجاز كبير.

وتعتبر المفوضية الأوربية والجماعات الحقوقية زيادة التدقيق العام أساسيا لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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