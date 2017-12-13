قطر تطلق حزمة مشاريع جديدة بأكثر من 1.1 مليار دولار

أطلقت المجموعة الوزارية القطرية لتحفيز القطاع الخاص، الأربعاء، حزمة مشاريع جديدة في مجالات متنوعة، تتجاوز قيمتها 1.1 مليار دولار.

يأتي إطلاق المشاريع، في إطار سعي قطر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأوضحت المجموعة الوزارية التي يترأسها رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، في بيان، أن المشاريع تشمل مجالات الصحة والتعليم، والدعم اللوجستي والإنتاج الزراعي، والقطاع الصناعي والقطاع البيئي.

وبحسب البيان، فإنه من المرتقب أن يدخل 54 مصنعا جديدا مرحلة الإنتاج منتصف 2018، في مجالات متعددة كالصناعات الغذائية والبلاستيكية، والخشبية والمعدنية والنسيجية والورقية، إضافة إلى دخول 38 مصنعا مرحلة الإنتاج منذ بدء الحصار في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار البيان إلى أن المجموعة الوزارية اعتمدت طرح مشروع مركز التسويق الزراعي المتكامل في منطقة المزروعة (شمال)، على القطاع الخاص، دون تحديد قيمة الاستثمارات فيه.

وينتظر أن يحوي هذا المشروع، محطة متكاملة لفرز وتعبئة الخضراوات المحلية، ومنطقة لتخزينها، إضافة إلى خط إنتاج السلع المجمدة والمعلبة منها، علاوة على معرض لمستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والبذور والأدوات.

واعتمدت المجموعة، بناء مدارس ومستشفيات في مناطق متعددة من الدولة، وفق أعلى المعايير، بقيمة استثمارية 800 مليون دولار (2.950 مليار ريال).

وطرحت المجموعة المرحلة الثانية، من بناء مشاريع مساكن عمال دائمة بمواصفات قياسية، وتستوعب المرحلتان أكثر من 86 ألف عامل، وتخدم الشركات العاملة في مشاريع الدولة.