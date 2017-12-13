تركيا تستقبل 29 مليون سائح خلال 10 أشهر فقط

استقبلت تركيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، 29 مليونا و53 ألفا و450 سائحا قدموا من أكثر من 100 دولة في العالم.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة السياحة والثقافة التركية، زاد عدد السياح القادمين إلى تركيا بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 2017 بنسبة 28.01 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وتشير المعطيات إلى أنّ السياح الروس جاؤوا في المركز الأول حيث بلغ عدد هم 4 ملايين و565 ألفا و275، تلتها ألمانيا بـ 3 ملايين و336 ألفا و7 آلاف سائح، ثم إيران مليونين و118 ألفا و263، ثم جورجيا مليونين و71 ألفا و838 ثم المملكة المتحدة مليون و576 ألفا و783 سائحا.

وكانت ولاية أنطاليا الوجهة الأولى للسياح القادمين إلى تركيا، حيث زارها 9 ملايين و255 ألفا و267 شخصا، ثم إسطنبول 9 ملايين و8 آلاف و643 شخصا.

وأعرب رئيس اتحاد الفنادق التركية عثمان آييك، عن امتنانه من زيادة عدد السياح في البلاد، متوقعا أنّ يبلغ عدد السياح حتى نهاية العام الجاري نحو 32 مليون سائح.

وأكد أنهم يهدفون لاستقبال 40 مليون سائح، عام 2018.

وتشتهر أنطاليا كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية وتتميز بجمال الطبيعة وبنيتها التحتية، وأسعارها الملائمة وشواطئها الخلابة المطلة على المياه الزرقاء للبحر المتوسط، حيث يرفرف 201 علم أزرق في سماء شواطئها.

والعلم الأزرق يشبه إلى حد بعيد معيار النجمة في الفنادق، وهو جائزة تمنحها مؤسسة التعليم البيئي الدولية، المكونة من 65 عضوًا من مختلف دول العالم.