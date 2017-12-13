"الفيدرالي الأمريكي" يرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة خلال عامين

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأربعاء زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 1.25% و1.5% وهي الزيادة الخامسة على التوالي خلال عامين.

جاء إعلان لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياط الاتحادي زيادة سعر الفائدة اليوم، بعد أن أظهرت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية توقعات سوق المال الأمريكية تشديد السياسة النقدية، مع نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 3% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

يأتي ذلك فيما يستعد مجلس الاحتياط الاتحادي لتولي قيادة جديدة المسؤولية مع انتهاء فترة رئاسة الرئيسة الحالية جانيت يلين في شباط/فبراير المقبل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في الشهر الماضي اختيار "جيروم باول" عضو مجلس محافظي المجلس منذ 2012 رئيسا جديدا للمجلس. ويحتاج "باول" إلى تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه.