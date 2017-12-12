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اقتصاد|السعودية

السعودية ترفع أسعار الوقود خلال الربع الأول من 2018

12/12/2017

قالت وزارة الطاقة السعودية، الثلاثاء، إن التعديلات على أسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات)، سيحدد سريان تنفيذها في الربع الأول 2018.

وأضافت الوزارة في بيان، أن شركة أرامكو السعودية ستعلن لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها، بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية والبيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة".

وأقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية اليوم، إن تعديل التعرفة الكهربائية، سيكون اعتبارا من 1 يناير/ كانون ثاني 2018.

ورفعت الحكومة السعودية أسعار الكهرباء على الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي، فيما لم تعدل تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وتنوي السعودية تنفيذ رفع تدريجي في أسعار الطاقة، لتصل إلى معدلاتها العالمية، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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