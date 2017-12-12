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اقتصاد|تركيا

أردوغان: الاقتصاد التركي سينمو بنحو 7.5% في 2017

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
12/12/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنحو 7.5% في عام 2017 بعد قفزة للناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي11.1% في الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح أردوغان في كلمة خلال مؤتمر في أنقرة أنه يعارض أسعار الفائدة المرتفعة وإن التضخم لن ينخفض في أي دولة أسعار الفائدة فيها مرتفعة.

وأضاف في كلمة خلال فعالية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، أن بلاده حققت نجاحا في الصادرات تمثلت ببلوغ الصادرات حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني نحو 143 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن صادرات تركيا يمكن أن تسجل رقما قياسيا هذا العام.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية مرتفعة ولا تعكس الواقع الاقتصادي لبلاده، معربا عن ثقته بأن التوازن سيعود إلى أسعار الصرف خلال فترة قصيرة.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي حقق نموا بأكثر من 11% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي، وهذه أسرع وتيرة نمو يحققها الاقتصاد التركي في ست سنوات، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

وقالت وكالة الأناضول إن "نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري فاق نسبة النمو في الاتحاد الأوربي، ومجموعة العشرين، وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأضافت "حققت تركيا نموا خلال الربع الثالث بنسبة أكبر من أربعة أضعاف من متوسط النمو الأوربي البالغ 2.5%".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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