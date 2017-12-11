لأول مرة.. تداول عملة "بيتكوين" الافتراضية في بورصة عالمية

اجتازت عملة بيتكوين الافتراضية أو الرقمية أول اختبار لها في بورصة عالمية، الأحد، ببلوغها سعر 15 ألف دولار للوحدة في أول تداول رسمي بها في سوق مالية عالمية.

وبدأ أول تداول للتعاقدات الآجلة لعملة بيتكوين في بورصة رئيسية في الولايات المتحدة وهي بورصة شيكاغو، ما يعطي العملة الرقمية المشفرة دفعة كبيرة لتصبح منتجًا ماليًا راسخًا.

وبيتكوين هي نظام عملات رقمي أو افتراضي، وفقًا لبروتوكول الند للند وأنشئ في عام 2009 ولا يتحكم فيه أي من البنوك المركزية، وشهدت العملة الرقمية زيادة قيمتها بعشرة أمثال لكن في ظل تقلبات حادة خلال العام الجاري.

وقالت بورصة شيكاغو إنها قامت بتداول 800 عقد آجل خلال أول ساعتين من التداول مشيرة إلى أن الضغط الشديد على العملة تسبب في تعطل موقع البورصة.

وقرابة الساعة (23,20 بتوقيت غرينتش) ارتفع سعر أول عملة افتراضية في العالم إلى 15 ألفا و940 دولارا للوحدة في عقد آجل يستحق في 17 يناير/كانون الثاني، بحسب بيانات شركة الأوراق المالية الأمريكية "شيكاغو بورد أوبشنز إكستشينغ".

وتتيح هذه الإدارة المالية المراهنة على تطور العملة الرقمية ومستقبلها وهي أول فرصة رسمية تتاح أمام المستثمرين المحترفين للاستثمار في عملة لطالما تجنبوا التعامل بها بسبب عدم وجود مصرف مركزي خلفها وافتقارها إلى الشفافية.

وفي الدقائق العشرين الأولى لبدء التداولات تذبذب سعر البيتكوين بقوة إذ قفز الى 16 ألفا و600 دولار قبل أن يعود وينخفض.

وقال بوب فيتزيمونس المسؤول عن العقود الآجلة في شركة ويدبوش سيكيوريتيز للتعاملات المالية إن الدقائق العشرين الاولى لطرح البيتكوين سجلت 150 عملية، معتبرًا هذا الرقم متواضع، وقال "كان الوضع هادئا بعض الشيء".

وأضاف أن سعر البتكوين ارتفع إلى 15 الفا و200 دولار خلال تداولات ما قبل الجلسة والتي استمرت 45 دقيقة قبل افتتاح جلسة التداولات رسميًا.

وارتفعت قيمة بيتكوين 15 ضعفًا منذ مطلع العام حين كانت تساوي ألف دولار، وهو ما يثير قلق السلطات المالية وذهول المحللين الماليين الذين لم يعتادوا على ارتفاع صاروخي بهذا القدر في سوق العملات والبورصة.

ويحذر مسؤولو البنوك المركزية من عدم القدرة على التنبؤ بتحركات البيتكوين، منوهين إلى أنها قد تشكل " أصل فقاعة" يمكن أن ينهار من حيث القيمة.

وتواصل بيتكوين كسر رقم قياسي تلو الآخر، فقبل أقل من أسبوعين بلغ سعر الوحدة 11 ألف دولار، وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول كان سعرها 5 آلاف دولار، وهي لم تكن تتخطى بضعة سنتات عند إطلاقها في فبراير/شباط 2009.

ويساهم في صعود قيمة بيتكوين الاهتمام المتزايد بها في أسواق العملات الأمريكية الكبرى.