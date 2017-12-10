ماكدونالدز ماليزيا ينفي علاقته بإسرائيل بعد دعوات للمقاطعة

قال فرع شركة مكدونالدز في ماليزيا إنه "محبط" بسبب دعوات لمقاطعة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ردا على ما يبدو على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا التي تقطنها أغلبية مسلمة إلى مقاطعة الشركات الأمريكية المختلفة في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

وقال أحد مستخدمي منصة تويتر دون أن ينسب ما قاله لأي مصادر أن المركز الرئيسي لماكدونالدز في الولايات المتحدة "حول أموالا إلى إسرائيل".

وأعيد نشر هذه التغريدة بشكل واسع.

وقالت شركة ماكدونالدز ماليزيا في بيان على صفحته على موقع فيسبوك (السبت) إن السلسلة لا تؤيد وليست طرفا في أي صراع سياسي أو ديني.

وقال أزمير جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب لامتياز ماكدونالدز في ماليزيا: "الادعاء بأن مكدونالدز يحول أموالا لإسرائيل اتهام كاذب وهو كذبة وتلفيق وتشهير. والاتهامات التي أثارها طرف غير مسؤول في رسائل على واتساب (التابع لشركة فيسبوك) لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أزمير أيضا إن أصحاب أكبر أسهم في امتياز ماكدونالدز ماليزيا هم من المسلمين.