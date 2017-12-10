شاهد: الصين تبدأ تشغيل أكبر ميناء "آلي" في العالم

رُفعت الحاوية الأولى في ميناء يانغ شان للمياه العميقة في شنغهاي، الأحد، ما يشير إلى بدء تشغيل المرحلة الرابعة لأكبر "ميناء آلي" في العالم، بعد ثلاث سنوات من البناء.

وتم رفع الحاوية الأولى إلى الأرض عن طريق رافعة تحملها سيارة (AGV) موجهة بدون سائق، تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل مع ملاحة ذاتية ويمكنها تجنب العقبات تلقائيًا.

وقد شوهدت مركبات موجهة أوتوماتيكيا بدون سائق تحمل حاويات وتتحرك في الميناء بينما كانت رافعات علوية تتعامل مع الحاويات.

وقد قامت الصين بتطوير التكنولوجيا الأساسية للميناء الألي بشكل مستقل.

وتحتوي الطبقة السفلية من الميناء على أكثر من 60 ألف مستشعر مغناطيسي، وغيرها من العناصر الذكية المدفونة تحت أرضية رصيف الميناء، لتحديد مسارات العربات ذاتية القيادة، ما يمكنها من الاهتداء إلى موقعها بشكل سليم.

ويتم التحكم في رصيف الميناء عن بعد من قبل العمال في برج المراقبة، الذين يمكنهم مراقبة الرافعات على الشاشة الرافعات المتحركة من 27 كاميرا مثبتة في مكان قريب، ويمكن للكاميرات الموجهة بالليزر أيضًا مساعدة العمال على إصلاح موقف الحاويات.

وقد دخل الرصيف المرحلة النهائية من التشغيل التجريبي للميناء الآلي، وهو ما يضمن تخفيض نسبة التلوث والانبعاثات الناجمة عن السفن الراسية في المرفأ بمقدار 95% بعد التشغيل الرسمي.

وسيكون ميناء يانغشان في المستقبل الميناء الأكبر حجمًا –من حيث الشحن والتفريغ- والأكثر تطورًا على مستوى الأتمتة في العالم.