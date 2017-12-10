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اقتصاد|مصر

التضخم السنوي في مدن مصر ينخفض إلى ‭26‬% في نوفمبر

مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع
مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع
10/12/2017

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ‭26‬% مقارنة مع 30.8 % في أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.

وتخلت مصر، التي تعتمد على الواردات، عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.

وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد، والتي تعتبر الأعلى منذ 30 عاما.

المصدر : رويترز
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