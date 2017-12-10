التضخم السنوي في مدن مصر ينخفض إلى ‭26‬% في نوفمبر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ‭26‬% مقارنة مع 30.8 % في أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.

وتخلت مصر، التي تعتمد على الواردات، عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.

وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد، والتي تعتبر الأعلى منذ 30 عاما.