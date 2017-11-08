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اقتصاد|مصر

موانئ دبي تحصل على عقود تطوير منطقة اقتصادية في العين السخنة

الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
8/11/2017

قالت شركة موانئ دبي العالمية إنها وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير منطقة اقتصادية في العين السخنة بمصر.

وقالت الشركة إن الاتفاقية تهدف لتأسيس مشروع مشترك بين هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ستمتلك الهيئة فيها حصة 51% بينما ستمتلك موانئ دبي حصة قدرها 49%.

وأضافت شركة موانئ دبي أنها ستدير مشروع المنطقة الجديدة والمنتظر أن يبدأ في الربع الأول من 2018.

وسيغطي المشروع 95 كيلومترا مربعا، وسيضم مناطق صناعية وسكنية، كما سيشمل تطوير ميناء العين السخنة وزيادة طاقته الاستيعابية وربطه بالمنطقة الصناعية، بحسب موانئ دبي.

المصدر : رويترز
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