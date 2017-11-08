تقرير: "آبل" تستخدم جزيرة "تشانل آيلاند جيرسي" كملاذ ضريبي

كشف تحقيق صحفي استقصائي عن استخدام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة جزيرة "تشانل آيلاند جيرسي" كملاذ ضريبي.

كانت "آبل" قد اضطرت لسداد غرامة ضخمة للاتحاد الأوروبي بعد قرار المفوضية الأوروبية إدانة الشركة الأمريكية بالحصول على مزايا ضريبية غير مشروعة في أيرلندا، ما أجبر "آبل" على البحث عن ملاذ ضريبي جديد في جزيرة "جيرسي".

وكشف التحقيق الصحفي الذي أعده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحت عنوان "أوراق باراديس" أي "أوراق الجنة" أن شركة "آبل باي" للخدمات القانونية ساعدت الشركة الأمريكية في وضع استراتيجياتها للتعامل مع الضرائب.

من ناحيتها قالت "آبل" في بيان إن التغيير الذي أجرته في هيكلها المؤسسي عام 2015 كان يستهدف الحفاظ على التزاماتها الضريبية في الولايات المتحدة، وليس لتقليل التزاماتها الضريبية في أي مكان آخر.

وذكرت الشركة أنها تلتزم بالقوانين وأنه إذا تغير النظام فإنها ستلتزم بالتغيير، مضيفة أنها ستدعم أي جهود تستهدف الإصلاح الشامل لنظم الضرائب في العالم.

وقالت الشركة الأمريكية التي تنتج الهاتف الذكي الشهير "آيفون" إنها أكبر دافع ضرائب في العالم وأنها دفعت ضرائب شركات بلغت 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن معدل الضرائب التي تدفعها على مستوى العالم يصل إلى 24.6% من أرباحها وهو ما يزيد عن متوسط معدل الضرائب للشركات متعددة الجنسية الأمريكية الأخرى.