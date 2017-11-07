"قطر ترحب بالعالم" من معرض السفر العالمي بلندن

لندن – توفيق شتا

أطلقت الهيئة العامة للسياحة بقطر أحدث حملاتها الترويجية في إطار سعيها للتأكيد على مكانة الدولة الخليجية كوجهة سياحية تستقطب الملايين من الزوار سنويا ووضعها على الخارطة العالمية.

واختارت الهيئة لحملتها شعار "قطر ترحب بالعالم". وأُطلقت الحملة الجديدة في أول أيام معرض سوق السفر العالمي 2017 في العاصمة البريطانية لندن في نسخته 37 انطلاقا من أهمية هذا الحدث العالمي الذى يستقطب عشرات الآلاف من الزوار سنويا.

ويتيح سوق السفر العالمي فرصة للتواصل مع أكبر عدد من المتخصصين والرواد وصناع القرار في قطاع السياحة والسفر.

وتأتي هذه الحملة تتويجا لخطوات اتخذتها الدوحة مؤخرا لتسهيل إجراءات دخول السائحين إلى أراضيها، حيث أعفت مؤخراً مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر.

كما أطلقت قطر نظام إخطار السفر الإلكتروني للقادمين من جميع الجنسيات ممن يحملون تصاريح إقامة أو تأشيرات سارية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا ودول اتفاقية شنغن ومجلس التعاون الخليجي.

وفي تصريحات للجزيرة مباشر أكد السيد راشد سعيد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، أن هذه الحملة تهدف الى التعريف بالخطوات الأخيرة التي اتخذت لتسهيل قدوم السائحين إلى بلاده، موضحا أنها الأكبر والأحدث بين حملاتها الترويجية.

وقال القريصي: "حملة ’قطر ترحب بالعالم‘ تأتي في إطار جهودنا الرامية لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة والتي جعلت قطر الدولة الأكثر انفتاحاً في منطقتنا".

وأوضح القريصي أن الدوحة استقبلت 2.9 مليون شخص في 2016.

ومنذ إطلاق المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2014 استقطبت قطر أكثر من 10 ملايين سائح وفقا لوزارة السياحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه قطر لتنويع مصادر الدخل الوطني والابتعاد عن الاعتماد الكلي على صادرات الغاز والنفط والتي تشكل أكثر من 50% من الناتج القومي للبلاد.

وافتتحت النسخة الـ37 من معرض سوق السفر العالمي لعام 2017 يوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن وسط حضور تجاوز 50 ألف شخص جاءوا من 182 دولة.

ويعد المعرض من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة والاستثمار والنقل الجوي وتقنيات السفر وغيرها، ويستقطب مشاركين من مختلف القطاعات السياحية، ويصل إجمالي الجهات التي تعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض إلى 5 آلاف جهة عارضة.

ووصلت قيمة صفقات هذا العام وفقا للجهات المنظمة إلى 3 مليارات جنيه إسترليني (3.94 مليار دولار) مقارنة مع 2.8 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.