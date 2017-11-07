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اقتصاد

الجنيه السوداني يتراجع أمام الدولار في السوق الموازية

عملات سودانية
عملات سودانية
7/11/2017

تراجع بشكل لافت، سعر صرف العملة السودانية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 24 جنيها في السوق الموازية (السوداء)، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وقال متعاملون في السوق العربي (وسط الخرطوم)، إن أسعار صرف الدولار أمام الجنيه السوداني، بدأت في التصاعد بصورة متسارعة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضحوا أن سعر شراء الدولار تراوح الثلاثاء بين 24 – 23.80 جنيها، مقابل 22.50 جنيهاً يوم الأحد الماضي، ما أدى لتراجع حاد في حركة البيع داخل الأسواق.

وأعلن بنك السودان المركزي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، اتخاذ إجراءات  مالية ـ لم يفصلها ـ من شأنها تحقيق استقرار في سعر الصرف، ومحاصرة تجار العملة في الأسواق الموازية.

وما يزال سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي مستقرا عند 6.7 جنيهات.

وأدى شح العملة الصعبة في الأسواق المحلية، إلى ظهور السوق السوداء، التي تبيع الدولار بأسعار تفوق بأضعاف السوق الرسمية.

يأتي تراجع العملة المحلية على الرغم من رفع القيود والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على الخرطوم خلال وقت سابق من الشهر الماضي، بعد عقدين من فرضها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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