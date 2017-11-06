مليار جهاز محمول متصل بالإنترنت في أفريقيا خلال 5 سنوات

أظهرت دراسة اليوم (الاثنين) أن عدد الأجهزة المحمولة المتصلة بالإنترنت في أفريقيا سيتضاعف مرتين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأرجعت الدراسة الزيادة إلى الهواتف الذكية التي أصبحت أسعارها في متناول اليد، إضافة إلى طرح شبكات فائقة السرعة.

وقدر تقرير من شركة (أوفيوم) للبحث والاستشارات في لندن أن وصلات الهاتف المحمول واسعة النطاق سترتفع من 419 مليونا بنهاية هذا العام إلى 1.07 مليار بنهاية عام 2022.

وقال ماثيو ريد مدير قسم التطبيقات العملية في الشرق الأوسط وأفريقيا في أوفيوم "وصلات البيانات تنمو بقوة في أفريقيا كما أن هناك احتمالات جيدة في القارة في مجالات مثل وسائل الإعلام الرقمية والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء".

وتابع قائلا "لكن سوق التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في أفريقيا أصبح أكثر تشابكا وتعقيدا كما تتعرض الشركات المقدمة لتلك الخدمات لضغوط من أجل التحول من توفير خدمات الاتصالات إلى الخدمات الرقمية".

وتضخ شركات الهاتف المحمول استثمارات ضخمة في الشبكات فائقة السرعة للوفاء بالطلب من مستخدمين يعتمدون بشكل متزايد على هواتفهم في كل شيء من دفع الفواتير إلى مشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح الإنترنت.