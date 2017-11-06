انطلاق معرض سوق السفر العالمي في لندن بمشاركة أكثر من 50 ألف شخص

لندن: توفيق شتا

ينطلق اليوم الاثنين فى العاصمة البريطانية لندن معرض سوق السفر العالمي لعام 2017 فى نسخته السابعة والثلاثين وسط حضور يتجاوز الخمسين ألف شخص.

ويعد المعرض من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة والاستثمار والنقل الجوي وتقنيات السفر وغيرها، ويستقطب مشاركين من مختلف القطاعات السياحية، وتشارك فيه سنويا أكثر من 180 دولة، ويصل إجمالي الجهات التي تعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض إلى 5 آلاف جهة عارضة.

وعلى مدى ثلاثة أيام يلتقي المتخصصون والرواد في هذه الصناعة ليقدموا ما لديهم من عروض ومزايا، وتبرم عقود بين الحاضرين بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.6 مليار دولار) وفقا لآخر إحصائية صادرة عن الجهات المسؤولة عن المعرض.

وسجل معرض سوق السفر العالمي في لندن هذا العام ارتفاعاً في عدد كبار المسؤولين التنفيذيين المدعوين من الشركات العارضة لمناقشة الصفقات التجارية والفرص المستقبلية في اليوم الأول.

وتستقطب هذه التظاهرة السياحية الضخمة سنويا اهتماما إعلاميا كبيرا حيث يقوم أكثر من 3000 إعلامي بتغطيته، كما يشهد المعرض نحو ٣٠٠ ألف عملية اتصال وتواصل كل عام ينتج عن بعضها صفقات وعقود بالمليارات فى ظل مشاركة متخصصين في 38 مجالا فى قطاع السفر و السياحة وفقا للأرقام الصادرة عن منظمي المعرض.

وينظم سوق السفر العالمي معارض عالمية فى 6 دول موزعة على 4 قارات فى آسيا وأوربا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يتمخض عنها عقود تصل إلى 7 مليارات دولار، إلا أن معرض لندن يستحوذ وحده على أكثر من نصف قيمة الصفقات بمبلغ تجاوز 3.6 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية.

ويضخ هذا الحدث نحو 200 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني من خلال الإنفاق على الفنادق والمطاعم والرحلات وغيرها من النفقات من قبل أولئك الذين يزورون العاصمة الإنجليزية.

ويمكن فهم ماذا يعني هذا الرقم بعقد مقارنة بسيطة، فمباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2015، والتي استقطبت أكثر من 100 ألف مشجع كل أسبوع، أدخلت لاقتصاد إنجلترا 230 مليون جنيه إسترليني، في حين أن ثلاثة أيام فقط من المعرض كفيلة بضخ 200 مليون جنيه إسترليني.