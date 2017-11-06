البث الحي
اقتصاد

انطلاق معرض سوق السفر العالمي في لندن بمشاركة أكثر من 50 ألف شخص

معرض سوق السفر العالمي لعام 2017
معرض سوق السفر العالمي لعام 2017
6/11/2017

لندن: توفيق شتا
ينطلق اليوم الاثنين فى العاصمة البريطانية لندن معرض سوق السفر العالمي لعام 2017 فى نسخته السابعة والثلاثين وسط حضور يتجاوز الخمسين ألف شخص.

ويعد المعرض من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة والاستثمار والنقل الجوي وتقنيات السفر وغيرها، ويستقطب مشاركين من مختلف القطاعات السياحية، وتشارك فيه سنويا أكثر من 180 دولة، ويصل إجمالي الجهات التي تعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض إلى 5 آلاف جهة عارضة.

وعلى مدى ثلاثة أيام يلتقي المتخصصون والرواد في هذه الصناعة ليقدموا ما لديهم من عروض ومزايا، وتبرم عقود بين الحاضرين بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.6 مليار دولار) وفقا لآخر إحصائية صادرة عن الجهات المسؤولة عن المعرض.

وسجل معرض سوق السفر العالمي في لندن هذا العام ارتفاعاً في عدد كبار المسؤولين التنفيذيين المدعوين من الشركات العارضة لمناقشة الصفقات التجارية والفرص المستقبلية في اليوم الأول.

وتستقطب هذه التظاهرة السياحية الضخمة سنويا اهتماما إعلاميا كبيرا حيث يقوم  أكثر من 3000 إعلامي بتغطيته، كما يشهد المعرض نحو ٣٠٠ ألف عملية اتصال وتواصل كل عام ينتج عن بعضها صفقات وعقود بالمليارات فى ظل مشاركة متخصصين في 38 مجالا فى قطاع السفر و السياحة وفقا للأرقام الصادرة عن منظمي المعرض.

وينظم سوق السفر العالمي معارض عالمية فى 6 دول موزعة على 4 قارات فى آسيا وأوربا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يتمخض عنها عقود تصل إلى 7 مليارات دولار، إلا أن معرض لندن يستحوذ وحده على أكثر من نصف قيمة الصفقات بمبلغ  تجاوز 3.6 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية.

 ويضخ هذا الحدث نحو 200 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني من خلال الإنفاق على الفنادق والمطاعم والرحلات وغيرها من النفقات من قبل أولئك الذين يزورون العاصمة الإنجليزية.

ويمكن فهم ماذا يعني هذا الرقم بعقد مقارنة بسيطة،  فمباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2015، والتي استقطبت أكثر من 100 ألف مشجع كل أسبوع، أدخلت لاقتصاد إنجلترا 230 مليون جنيه إسترليني، في حين أن ثلاثة أيام فقط من المعرض كفيلة بضخ 200 مليون جنيه إسترليني.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

غموض في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)