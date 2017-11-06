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اقتصاد

الخطوط القطرية تستحوذ على 9.61% من أسهم "كاثي باسيفيك"

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
6/11/2017

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إبرامها لاتفاقية تنص على شراء 9.61% من أسهم خطوط "كاثي باسيفيك" الجوية، على أن يتم إنجاز الصفقة اليوم (الاثنين) في هونغ كونغ.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "يسرّ الخطوط الجوية القطرية إنجاز هذا الاستثمار المالي في خطوط كاثي باسيفيك الجوية التي تعد عضواً في تحالف ون وورلد، وواحدة من أقوى شركات الطيران في العالم. وتتمتع كاثي باسيفيك بسمعة طيبة في قطاع الطيران العالمي وتمتلك إمكانيات هائلة للنمو في المستقبل". 

ويأتي الاستثمار الجديد في كاثي باسيفيك ليعزز  استراتيجية الاستثمار التي تنتهجها الخطوط الجوية القطرية، إذ تستحوذ الخطوط الجوية القطرية حالياً على 20% من مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، و10 % من مجموعة خطوط طيران لاتام الجوية، و49% من شركة طيران مريديانا.

وتعد "كاثي باسيفيك" شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ، وتتخذ من مطار هونغ كونغ الدولي مركزاً لعملياتها، وتعد إحدى تسع شركات طيران في العالم تحصل على تصنيف خمس نجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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